Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz:

Goslar (ots)

1. Polizeibeamte mit Barhocker bedroht:

Am Freitag, dem 25.10.2019 kam es in den frühen Morgenstunden zu Streitigkeiten in einer Studentenkneipe. Im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes kam der Randalierer der Aufforderung, die Lokalität zu verlassen ,nicht nach. Vielmehr ergriff dieser einen Barhocker und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten mit diesem. Der Randalierer konnte überwältigt werden. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.Gegen den 42 Jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Wasserwerker mit Baseballschläger angegriffen

In den späten Abenstunden des 24.10.2019 führten Mitarbeiter der Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld Spühlarbeiten an einem Hydranten durch. Ein 38 jähriger Anwohner wollte zur selben Zeit duschen und griff die Stadtwerken mit einem Baseballschläger an. Er forderte, das Wasser wieder anzustellen. Die Stadtwerker konnten den Angriff abwehren,den Angreifer überwältigen und bis zum Eiontreffen der Polizei festhalten. Sowohl der Angreifer als auch ein Mitarbeiter der Stadtwerke wurden leicht verletzt. Gegen den Angreifer wird ein Strafverfahren einsgeleitet.

Wiersch PK Oberharz

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell