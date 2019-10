Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.10.2019

Goslar (ots)

Einbruch in Ferienwohnung

Am Donnerstag, 24.10.2019, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, dringt ein bislang unbekannter Täter in eine leerstehende Ferienwohnung in der Triftstraße in Goslar ein. Diebesgut wurde nach ersten Angaben zunächst nicht entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Die Polizei bittet Personen, welche möglicherweise Hinweise zur Tat geben können, sich unter 05321-339-0 zu melden.

Enkeltrick

Braunlage. Eine 80-jährige Braunlägerin erhält am 22.10.2019 einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkeltochter. Diese habe angeblich einen Verkehrsunfall verursacht, obwohl sie gerade erst den Führerschein macht. Um den Schaden zu begleichen und keinen Ärger mit der Polizei zu bekommen, benötige sie 30.000EUR. Die Frau übergibt wenige Stunden später 10.000 EUR an einen ihr unbekannten Abholer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Falsche Polizeibeamte

Goslar/Clausthal. Ganze 12 Mal kam es am Donnerstag, 24.10.2019, zu Anrufen bei Personen in Goslar, Clausthal und Umgebung. Zwei "Osteuropäer" seien festgenommen worden und man habe Fotos von den Wohnhäusern der Angerufenen aufgefunden. An dieser Stelle wurden die Gespräche von allen Angerufenen beendet und die Polizei eingeschaltet. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zwei Autos zerkratzt

Am Donnerstag, 24.10.2019, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurden zwei Pkw im Theodor-Heuß-Ring in Goslar zerkratzt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Renault Twingo und einen VW Polo. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Goslar unter, 05321-339-0 entgegen.

Holzhausen, POK

