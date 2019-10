Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 27.10.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Samstag, 26.10.2019, gegen 11.35 Uhr, fuhr eine 26jährige Frau aus Bad Gandersheim mit ihrem PKW aus einem Grundstück in Münchehof in den fließenden Verkehr ein. Ihre Sicht wurde allerdings durch ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug eingeschränkt. Dadurch übersah sie einen 40jährigen Kradfahrer aus den Niederlanden, der die Kirchberger Straße in Richtung B 242 (Thüringer Straße) befuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 2.600 Euro. (som)

Diebstahl

Während der letzten vier Wochen stellte ein 34jähriger Mann aus Seesen aufgrund eines Umzuges sein E-Bike in einer zugewiesenen Räumlichkeit im ehmaligen Stadtkrankenhaus unter. Jetzt musste er feststellen, dass sich das etwa 500 Euro teure Fahrrad nicht mehr am Ort befand. (som)

Beleidigung

Zu einer wechselseitigen Beleidigung kam es am Samstag, 26.10.2019, gegen 23.00 Uhr in der Königsberger Straße, als sich nach einer Ruhestörung zwei Mieter im Ton vergriffen. (som)

Bedrohung

Am Sonntag, 27.10.2019, gegen 04.00 Uhr, bedrohte in der Rosenstraße ein 59 Jahre alter Mann aus Seesen eine fünf Jahre jüngere Nachbarin, indem er eine eindeutige Geste ausführte (Finger am Hals entlang). Die Frau schloss daraus, dass er sie töten wolle. Vorausgegangen waren eine Ruhestörung und länger andauernde Streitigkeiten. (som)

