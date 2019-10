Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Braunlage Im Bereich der PST Braunlage wurde der Diebstahl eines Pkw Skoda sowie von zwei Mountainbikes, eine Unfallflucht und eine Sachbeschädigung angezeigt.

Braunlage

Freitag, d. 25.10.2019 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:45 Uhr

Unbekannte Täter zerschlagen vermutlich die Seitenscheibe eines schwarzen Pkw Skoda aus Halberstadt, der an der B4 auf dem Parkplatz Heimathütte geparkt war. Im Fahrzeug finden die Täter nicht nur diverse Gepäckstücke und eine Hundebox, sondern auch den Ersatzschlüssel und die Zulassungsbescheinigung. Vermutlich unter Nutzung des Ersatzschlüssels wird der Pkw entwendet. Es entsteht ein Schaden, der auf ca. 11.000,-EUR geschätzt wird.

Freitag, d. 25.10.2019

Der Eigentümer eines Hauses im Waldweg in Braunlage zeigt an, dass unbekannte Täter im Zeitraum des 19.10. bis 25.10.2019 aus einem Anbau des Hauses zwei Mountainbikes im Wert von ca. 1.000,-EUR entwendeten. Hierzu wurde zunächst ein Zugangstor aufgehebelt und anschließend ein Schloss an der Tür des Anbaues entfernt. Nähere Angaben zu den Fahrrädern liegen derzeit nicht vor.

Freitag, d. 25.10 bis Samstag, 26.10.2019

In dem Zeitraum von 15:00 Uhr bis 10:00 Uhr wurde ein schwarzer VW Touran aus Frankfurt/Oder, der in der Tiefgarage eines Hotels in der Karl-Röhrig-Straße geparkt war, vermutlich durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Ort, ohne seinen gestezlichen Pflichten nachzukommen. An dem VW Touran, an dem ein geschätzter Schaden in Höhe von 300,-EUR entstand, konnte roter Farbaufrieb festgestellt werden.

Freitag, d. 25.10. bis Samstag 26.10.2019

An der Außenbeleuchtung / Dekoration eines Cafe`s in der Straße "Am Graben" in Braunlage verursachten unbekannte Täter Sachschaden in Höhe von ca. 240,-EUR, indem sie die am Zaun angebrachten Ölleuchten abknickten und Teile der Leuchten in den Graben warfen.

Hinweise zu den aufgeführten Taten nimmt die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520-93260 oder auch gern persönlich entgegen.

