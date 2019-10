Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Dienstag, 29.12.2019

Goslar (ots)

Bad Harzburg:

Einbruch in Pkw Sonntag, 27.10.2019, 19.00 Uhr, bis Montag, 28.10.2019, 05.00 Uhr, Bad Harzburg, Alter Kaiserweg Bislang unbekannte Täter drangen nach Einschlagen einer Seitenscheibe in einen Pkw Jaguar aus Goslar ein und entwendeten Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro, Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110

Vienenburg Einbruch in Raiffeisenmarkt Sa. 26.10.2019, 16.30 Uhr, bis Mo. 28.10.2019, 08.00 Uhr, Vienenburg, Wiedelaher Straße, Bislang unbekannte Täter gelangten nach Übersteigen des Grundstückszauns auf das Gelände des Raiffeisenmarktes und entwendeten diverse Dosen Hundefutter. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Vienenburg unter 05324-2278.

Krause, PHK

