POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 29.10.2019.

Ungebetener Besuch bei der Goslarer Tafel.

Goslar. In der Zeit von Sonntagvormittag, 10.00 Uhr, bis Montagvormittag, 07.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Haupteingangstür in die Räumlichkeiten der Goslarer Tafel - Kleiner Tisch Oker e.V. in der Sttraße Am Breiten Stein ein, brachen anschließend weitere Zwischentüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie einen hier aufegfundenen geringen Bargeldbetrag sowie Getränke und zwei Laptops. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Breiten Stein bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Scheibe eingeschlagen.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 20.10 Uhr, bis Montagvormittag, 08.10 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäfts in der Carl-Zeiss-Straße ein. Nach ersten Feststellungen wurden weder Gegenstände entwendet, noch erfolgte ein Eindringen in das Gebäude. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Carl-Zeiss-Straße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mobiltelefone gestohlen.

Goslar. Am Montagmittag, 11.44 Uhr, betraten drei bislang unbekannte männliche Personen die Räumlichkeiten eines Elektronikfachhandels in der Fischemäkerstraße, rissen in einem unbeobachteten Augenblick drei Ausstellungsmobile aus der Sicherung, verließen anschließend die Verkaufsräume und entfernten sich in unbekannte Richtung. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Einer der Personen konnte vage mit ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, athletische Figur, sudeuropäisches Aussehen, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, schrieben werden. Die sofort nach Bekanntwerden des Sachverhalts erfolgten Fahndungsmaßnahmen, u.a. durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen, verliefen negativ. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zur Identität der Täter geben, während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise diese Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fischemäkerstraße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Falsche Polizeibeamte.

Goslar. Trickbetrüger sind nach wie vor auch in Stadt und Landkreis unterwegs. So wurden der Polizei Goslar am gestrigen Montagnachmittag, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, insgesamt sechs strafbare Handlungen, u.a. um 14.45 Uhr zum Nachteil eines 88-Jährigen in der Werenbergstraße, durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte" mitgeteilt und zur Anzeige gebracht. Die unbekannten Täter versuchten in allen Fällen vergeblich, sich am Telefon das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen, um auf diese Art und Weise an Informationen über die im Haus gelagerten Vermögenswerte zu gelangen. Hierbei gaben sich die Anrufer als Polizeibeamter aus und erklärten, dass man Einbrecher festgenommen und den Namen der Angerufenen auf einem Zettel gefunden habe. Unter Hinweis auf unsere dazu bereits mehrfach veröffentlichten Warnmeldungen, weisen wir kurz noch einmal auf Folgendes hin: Die Polizei wird Sie nie nach Wertgegenständen ausfragen, schon gar nicht am Telefon. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und wählen die 110. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

