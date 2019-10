POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit 2 Verletzten am 29.10.2019, gegen 17:06 Uhr:

Eine 83jährige Frau wollte die Ilsenburger Straße in Höhe der Haus Nr. 33 A überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn zwischen zwei parkenden Pkw hervor wurde sie von einem heranfahrenden Motorroller erfasst und zu Boden geschleudert. Der 80jährige Fahrer auf dem Motorroller kam aus Richtung Eckertal und fuhr in Richtung Innenstadt. Der Fahrer stürzte durch den Zusammenstoß ebenfalls und rutschte mit seinem Roller auf den gegenüberliegenden Gehweg. Beide Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert. Am Motorroller entstand Sachschaden. Die Höhe steht noch nicht fest.

Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz:

Während einer Kontrollaktion der Polizei am Dienstag, den 29.10.2019, in Vienenburg wurden bei einem 35jährigen Mann aus Osterwieck Betäubungsmittel vorgefunden. Aufgrund der Menge besteht der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes und des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

