Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Frau in Lebensgefahr

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag auf einer Straße bei Rottenacker.

Ulm (ots)

Eine Frau wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ein 63-Jähriger soll der Unfall verursacht haben, meldet die Polizei. Nach ihren Erkenntnissen sei der Mann gegen 17 Uhr von Emerkingen her in die Straße nach Unterstadion gefahren. Er habe dabei die Vorfahrt der 62-Jährigen missachtet. Sein Audi stieß mit dem Renault zusammen. Der Rettungshubschrauber brachte die Frau mit ihren lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Auch um ihn kümmerte sich der Rettungsdienst. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Sie ermittelt jetzt gegen den 63-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Wie die Polizei weiter berichtet, entstand an beiden Autos Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf rund 6.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Missachten der Vorfahrt, zu schnelles Fahren und Fehler beim Überholen sind Ursachen, die auf Eile zurückzuführen sind. Doch Eile sei im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei und mahnt die Autofahrer, sich die Zeit zu nehmen und lieber eine Minute länger unterwegs zu sein, als jemand anderen oder sich selbst zu verletzen und damit sein Leben lang zu zeichnen.

++++++++ 2036380

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell