Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin überfallen

Lingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht zu Sonntag an der Georgstraße eine Radfahrerin überfallen. Die Täter stellten sich der Frau in den Weg, so dass sie bremsen musste. Einer der Männer schubste die 25-Jährige vom Fahrrad. Dann verlangten sie Bargeld und flohen über die Friedrichstraße in ein Wohngebiet. Das Opfer blieb unverletzt. Die beiden Männer sollen etwa 1,80 m groß und schlank gewesen sein. Einer trug einen schwarzen Pullover mit einem Symbol der Marke Nike und hatte einen Vollbart. Der andere Mann trug eine schwarze Mütze. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 zu melden.

