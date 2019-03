Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 17. März hat der Fahrer eines schwarzen BMW an der Kreuzung Am Stadtpark / Friederikenstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Zeugen beobachteten, wie der BMW mit hoher Geschwindigkeit auf die Kreuzung fuhr, ins Schleudern geriet und mit einem anderen PKW kollidierte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Ems-Center fort. Dort soll der BMW von anderen Verkehrsteilnehmern angehalten worden sein. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls und eventuelle Geschädigte sich unter der Telefonnummer (04961) 926 0 beim Polizeikommissariat Papenburg zu melden.

