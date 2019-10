Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher muss aufgeben

An den Sicherungen eines Hauses in Laupheim scheiterte am Dienstag ein Unbekannter.

Ulm (ots)

Der Einbrecher hatte kurz nach 1 Uhr versucht, in das Haus in der Kapellenstraße zu gelangen. Die Eigentümer hatten aber vorgesorgt und die Fenster vergittert. Zwei Gitter hielten ihn zunächst auf. Ein drittes gab nach, das Fenster dahinter war aber wiederum zu stabil. Jetzt gab der Einbrecher auf und flüchtete. Ein Zeuge sah noch einen Mann mit einem roten Kapuzenpullover, der vom Haus wegging. Mit einer Leiter flüchtete er die Kapellenstraße entlang. Die Laupheimer Polizei (Tel. 07392/96300) ermittelt jetzt und sucht den Täter. Spezialisten sicherten die Spuren der Tat. Der gescheiterte Einbruch zeige, dass man sich gegen solche Fälle schützen kann, meldet die Polizei. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Laupheim und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

