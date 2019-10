Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkener Dieb scheitert

Ein 32-Jähriger soll versucht haben, ab Dienstag in Laupheim ein Motorrad zu stehlen.

Die Suzuki stand im Carport eines Hauses in der Laupheimer Weststadt. Kurz vor Mitternacht bemerkten die Bewohner des Hauses, dass sich dort offenbar jemand herumtreibt. Sie handelten richtig und verständigten die Polizei. Die fuhr sofort zu der Familie und suchte gleichzeitig in der Umgebung. Am Haus stellte sich heraus, dass jemand versucht hatte, das Motorrad zu starten. Ohne Schlüssel scheiterte dies jedoch. Der Täter ging daraufhin wieder davon. Die Streifen in der Umgebung trafen kurz darauf auf einen Betrunkenen. Nach Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera steht der 32-Jährige jetzt im Verdacht, den Motorraddiebstahl versucht zu haben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Die richtige Sicherung von Kraftfahrzeugen beugt Diebstählen vor, sagt die Polizei. Dazu gehört auch ein geeigneter Parkplatz. Am besten mit Beleuchtung. So könnten Diebe nicht ungestört agieren, so die Polizei weiter. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

