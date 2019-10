Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/Bad Buchau - Auf und davon

Zwei geflüchtete Fahrer sucht die Polizei seit zwei Unfällen am Dienstag im Kreis Biberach.

Ulm (ots)

Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr auf einem Parkplatz in Achstetten. Nur eine Viertelstunde lang parkte an der Paradiesstraße ein Audi, dann war er kaputt. Auf knapp 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der zurückblieb. Der Verursacher aber flüchtete von dem Parkplatz. Nach Einschätzung der Polizei (Hinweistelefon: 07392/96300) müsste er den Audi beim Rangieren beschädigt haben.

Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr streifte in Bad Buchau ein Auto einen BMW. Der BMW parkte in der Engelgasse am Straßenrand. Trotz des Schadens von rund 500 Euro flüchtete der Verursacher. Auch ihn sucht jetzt die Polizei (Hinweistelefon: 07583/942020), die wegen der Unfallflucht ermittelt.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um die Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

