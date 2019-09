Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.09.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Mann verletzte einen Polizeibeamten in Salzgitter leicht.

Salzgitter, Lebenstedt, Erich-Ollenhauer-Straße, 26.09.2019, 18:15 Uhr. Die Polizei erhielt einen Hinweis, dass sich an einem abgestellten Pkw eine auffällige Person aufhalten sollte. Die daraufhin entsandten Polizeibeamten konnten einen 23-jährigen Mann feststellen. Der Mann habe sich während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ablehnend und nervös verhalten. Plausible Angaben zum Grund seines Aufenthaltes am Fahrzeug konnte der Mann nicht geben. Im weiteren Verlauf habe der Mann den eingesetzten 23-jährigen Polizeibeamten nach einem Schulterstoß verletzt. Zudem beschädigte der Täter die von dem Beamten getragene Brille. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verursacher.

Unfallverursacherin flüchtete nach Verkehrsunfall in Salzgitter.

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 25.09.2019, 16:30 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 86-jähriger Fahrer eines BMW die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Bahnhof. In Höhe des Rathauses soll sich der Mann auf der linken Fahrspur für den Geradeausverkehr befunden haben und musste an einer Lichtsignalanlage verkehrsbedingt warten. Rechtsseitig dieser Fahrspur habe sich ein speziell gekennzeichneter Fahrstreifen für den Busverkehr befunden. Auf diesem speziellen Fahrstreifen soll ein blauer Ford Kombi gehalten haben. Die Fahrerin des Ford soll ein Kopftuch getragen sowie ein südländisches Aussehen haben und ca. 20-35 Jahre alt sein. Nachdem die Lichtsignalanlage auf grün wechselte, habe die Frau in den Fahrstreifen des Mannes gewechselt und dabei die vordere rechte Fahrzeugseite beschädigt. Die Frau habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

