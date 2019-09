Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 27. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Dienstag, 24.09.2019, gegen 14:40 Uhr

Am Dienstagnachmittag gegen 14:40 Uhr ereignete sich auf der Markstraße in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Der mutmaßliche Unfallverursacher war im Anschluss mit seinem PKW weitergefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach ersten Ermittlungen war der unbekannte Fahrer eines PKW auf den Radfahrer aufgefahren, als dieser auf der Markstraße angehalten hatte, um Fußgänger über den dortigen Fußgängerüberweg gehen zu lassen. Durch den Anstoß stürzte der 11-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei leicht, auch sein Fahrrad wurde hierbei beschädigt. Der unbekannte Autofahrer setzte indes seine Fahrt in Richtung Juliusmarkt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

