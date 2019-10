POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 31.10.2019

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung des PK Oberharz vom 31.10.2019

Goslar

Brand in einem Altenauer Landhaus

Am 31.10.2019, kurz nach 07:00 Uhr, kam es in Altenau aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Landhaus. Das Haus, dessen Wellnessbereich durch den Brand weitestgehend zerstört wurde, war unbewohnt. Entdeckt wurde der Brand, weil dessen Rauchmelder vom Nachbargrundstück aus gehört werden konnten. Der Schaden dürfte sich auf etwa 100.000 Euro belaufen. Es waren die Feuerwehren Altenau, Clausthal-Zellerfeld, Schulenberg sowie der Rettungsdienst mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Fahrt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am 31.10.2019, um 11:55 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung des PK Oberharz im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 28-jähriger Fahrzeugführer sowohl unter Alkohol- als auch unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren ist. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Bußgeldverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

i. A. Köhnke, POK

