POL-GS: Polizei Goslar: Pressemitteilung vom 31.10.2019

Lokführer bedroht und geschlagen

Goslar. Wie der Polizei angezeigt wurde, kam es am Mittwoch, gegen 21:40 Uhr, auf dem Bahnsteig zum Gleis 2 am Goslarer Bahnhof zu einer Bedrohung eines Lokführers sowie eines Zugbegleiters. Demnach hatte ein bislang Unbekannter die 43 bzw. 55 Jahre alten Männer mit dem Tode bedroht und stellte sich dem Lokführer derart in den Weg, dass dieser seinen Arbeitsplatz nicht aufsuchen konnte. Im Anschluss schlug der Täter diesem noch gegen den Hinterkopf, um sich dann unerkannt vom Ort des Geschehens zu entfernen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 339-0 zu melden.

Einbruch in Heimwerkermarkt

Hahndorf. Ein bislang Unbekannter brach am Mittwoch, kurz vor 22 Uhr, in einen Heimwerkermarkt an der Straße Am Gräbicht ein. Hierbei hatte er sich gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft. Unter Mitnahme von Diebesgut hatte sich der Täter unerkannt entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

