Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabel in Rohbau abgeschnitten und gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte bedienten sich in der Nacht zum Donnerstag in einem Rohbau In den Gärten: Sie schnitten Kabel ab, die aus den Wänden hingen, und entwendeten sie. Am Abend zuvor hatten die Eigentümer noch Richtfest gefeiert. Am nächsten Tag stellten die Handwerker fest, dass insgesamt ca. 20 Meter Kabel abgeschnitten wurden.

