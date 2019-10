Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen

Iserlohn (ots)

Mit dem Trend zum E-Bike steigt auch die mögliche Beutesumme für Diebe. Erst am Donnerstag bemerkte ein Iserlohner an der Refflingser Straße, dass sein E-Bike nicht mehr in der Garage stand. Er war länger nicht zu Hause, weshalb er den Diebstahl erst jetzt bemerkte. Es handelt sich um ein silberfarbenes Damenfahrrad der Marke KTM. Hinweise bitte unter Tel. 91990 an die Polizei in Iserlohn.

