Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Guthabencodes ergaunert

Balve (ots)

Eine unbekannte Anruferin ergaunerte am Mittwoch in einem Balver Geschäft Codes von Guthabenkarten. Gegen 15.20 Uhr meldete sich die Unbekannte am Telefon und gab sich als Mitarbeiterin von Westlotto aus. Sie brachte eine Mitarbeiterin des Geschäftes dazu, Guthabenkarten zu aktivieren und ihr die Codes zu nennen. Erst eine spätere telefonische Nachfrage bei Westlotto ergab, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

