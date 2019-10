Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Duo klaut mit Quad einen Holzhexler

Meinerzhagen (ots)

Mit Hilfe eines Quads haben Unbekannte am Mittwoch von einem Firmengelände an der Heerstraße einen Forst-Anhänger gestohlen. Zeugen beobachteten gegen 10 Uhr zwei Personen, die mit einem Quad auf das Firmengelände fuhren. Kurze Zeit später kamen sie zum Erstaunen der Zeugen mit dem Anhänger wieder heraus und fuhren nach rechts davon. Es handelt sich um einen orangefarbenen Holzhexler für den professionellen Einsatz. Er lässt sich wie ein Anhänger an ein Fahrzeug hängen. Das Quad hat eine grün-schwarze Lackierung mit schwarzen Applikationen. Ein Zeuge fuhr hinterher, konnte die Diebe jedoch nicht mehr finden. Einer der Personen trug einen schwarzen, die andere einen weißen Helm. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

