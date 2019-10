Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Felgen und Fahrrad gestohlen/Diverse Scheiben eingeschlagen

Menden (ots)

Am Grünen Weg wurden aus einer Garage Leichtmetall-Felgen gestohlen. Der Diebstahl muss in den vergangenen zehn Tagen passiert sein.

Ein Mendener hat am Mittwoch um 20.30 Uhr sein Fahrrad kurz an der Bachstraße abgestellt. Als er eine Viertelstunde später zurückkam, war das schwarze Trekkingrad der Marke "Kieler Manufaktur" (Sonderfabrikat von "Roloff") mit gelber Aufschrift auf dem Rahmen weg.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag in der Fröndenberger Straße die Seitenscheibe eines blauen Mercedes C220 eingeschlagen. Es wurde jedoch nichts gestohlen.

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zum Mittwoch Fenster zweier Schulen eingeworfen. Am Ostflügel der Gesamtschule an der Windthorstraße traf es zwei Fenster. Dort gab es bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag es einen ähnlichen Vorfall. An der Grundschule an der Robert-Leusmann-Straße wurde die Scheibe zum Sanitärraum eingeschmissen.

Die Polizei in Menden bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell