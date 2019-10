Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Iserlohn (ots)

Am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr soll ein Müllfahrzeug in der Pütterstraße einen parkenden Pkw beschädigt haben. Ein unbekannter Zeuge informierte den Geschädigten. Der unbekannte Zeuge oder mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei (02371-9199-7106 bzw. -0) in Verbindung zu setzen.

