Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch/Reifendiebstahl/Zigarettenautomat beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Erfolglos haben sich unbekannte Täter an der Terrassentür einer ebenerdig gelegenen Wohnung in der Fontanestraße zu schaffen gemacht. Zwischen Samstagmorgen und Dienstagnachmittag muss jemand versucht haben, die Tür aufzuhebeln. Der Einbrecher ist offenbar nicht in die Wohnung gelangt.

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter alle vier Reifen eines Suzuki demontiert und gestohlen. Der Wagen parkte der auf dem Parkplatz der Grundschule an der Fuelbecker Straße. Am Montag gegen 23 Uhr war noch alles in Ordnung. Als der Fahrer am Dienstag um 6.30 Uhr zur Arbeit fahren wollte, entdeckte er den Diebstahl.

In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Parkstraße der Geldeinwurfschacht eines Zigarettenautomaten aufgeschnitten. Der Täter gelangte nicht an Geld, richtete jedoch einen erheblichen Schaden an. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell