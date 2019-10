Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Rad-Dieb

Iserlohn (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Samstag in eine unbewohnte Wohnung an der Danziger Straße eingebrochen. Ein Zeuge bemerkte Tage später ein Loch in der Wohnungstür. Ein Nachbar hatte gegen Mitternacht einen lauten Knall gehört.

In der Nacht zum Dienstag hebelten Einbrecher das Fenster zu Büroräumen an der Schulstraße auf. Der Eindringling durchsuchte die Räume, fand aber offenbar keine Beute.

Am Montag wurde einer Iserlohnerin an der Werkstraße ein E-Bike gestohlen. Sie hatte das Pedelec der Marke Flyer gegen 10.20 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Kalthof an einem Geländer mit einem Zahlenschloss gesichert. Als sie gegen 19 Uhr zurückkehrte, war das Rad samt Schloss verschwunden.

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in einen Bürokomplex an der Westfalenstraße eingebrochen. Sie hebelten diverse Türen auf oder sie versuchten, die Eingänge zu öffnen, und durchsuchten Schränke und Schreibtische. Aus einer Praxis wurde Bargeld entwendet.

In derselben Nacht wurde an der Schlesischen Straße ein Opel Movano aufgebrochen. Der Wagen hatte dort seit Montag, 17 Uhr, gestanden. Am Dienstagmorgen entdeckte der Fahrer die Aufbruchspuren und das Fehlen mehrerer hochwertiger Elektrowerkzeuge.

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Kindertagesstätte an der Ulrich-Fust-Straße eingebrochen. In den Räumen gab es keine Veränderungen. Offenbar wurde nichts gestohlen. Hinweise in allen Fällen bite unter Telefon 9199-0.

