Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen geriet im Hardtwaldring in Oftersheim ein Opel Corsa in Brand. Ein Zeuge wurde gegen 2.30 Uhr wegen eines lauten Knalls auf den in Brand geratenen Opel aufmerksam und verständigte zunächst Polizei und Feuerwehr. Daraufhin bekämpfte er die Flammen mit einem Feuerlöscher. Durch die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim wurden die Löschmaßnahmen anschließend fortgeführt. Der hintere Reifen platzte durch die Hitzeentwicklung, die Platikverkleidung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Erste Ermittlung ergaben, dass Vorder- und Hinterrad auf der rechten Fahrzeugseite in Brand geraten waren. Inwiefern diese von unbekanntem Täter entzündet worden waren, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

