POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Transporter-Fahrer streift beim Überholen Mercedes und flüchtet - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Auf der B291 ereignete sich am Montag, gegen 8:40 Uhr, eine Unfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die rechte Fahrspur der B291 in Richtung Schwetzingen. Kurz vor einer Fahrbahnverengung wurde die Mercedes-Fahrerin auf der linken Spur von einem weißen Transporter überholt. Der unbekannte Fahrer des Transporters streifte beim Vorbeifahren die Fahrertür des Mercedes und ordnete sich dann vor dem Fahrzeug ein. Die beiden Beteiligten setzten ohne anzuhalten ihre Fahrt zunächst fort. Einige Meter weiter hielt die Mercedes-Fahrerin dann an, doch der unbekannte Transporter-Fahrer fuhr einfach weiter und flüchtete in unbekannte Richtung. Zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer liegen der Polizei bislang keine weiteren Informationen vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

