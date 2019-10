Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Unbekannter zerkratzte zwei PKW - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr bis Montag, 8 Uhr, zwei PKW, die vor einem Anwesen in der Straße "Im Buschgewann" geparkt waren. Der Täter zerkratzte u.a. an einem der beiden Fahrzeuge die komplette Fahrertür. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell