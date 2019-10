Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Arbeitsgeräte aus dem Stadtökologischen Zentrum gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten in der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Montag, 7 Uhr, das Gelände des Stadtökologischen Zentrums in der Alberichstraße heim und entwendeten mehrere forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte im Wert von ca. 7.000 Euro. Die Unbekannten hatten sich durch Übersteigen eines Zaunes Zugang verschafft und rissen anschließend an einem Gerätehaus die Verkleidung eines Fensters herunter. Nachdem sie die dahinterliegende Fensterscheibe eingeschlagen hatten, drangen sie ins Innere ein und ließen u.a. drei Freischneider, zwei Motorsägen und zwei Heckenscheren mitgehen. Im Anschluss machten sie sich an einem weiteren Fenster zu schaffen, über welches sie in der Werkstattraum gelangten. Auch hier nahmen die Täter mehrere Arbeitsgeräte mit. Wie sie das Diebesgut abtransportierten, ist bislang unklar. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

