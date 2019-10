Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Reifen von geparktem Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Eine unangenehme Entdeckung machte die 51-jährige Besitzerin eines Mercedes-Benz am Montagmorgen in Handschuhsheim. Als sie mit ihrem Auto, das sie am Sonntagabend auf einem Parkplatz in Handschuhsheim abgestellt hatte, wegfahren wollte, musste sie feststellen, dass alle vier Reifen mitsamt Felgen gestohlen worden waren. Das Auto stand nur noch auf Backsteinen aufgebockt auf dem Parkplatz. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord (06221-4569-0) zu melden.

