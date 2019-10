Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf B3 durch Vorfahrtsmissachtung

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 32-jähriger Citroen-Fahrer verursachte am Montag gegen 17 Uhr in Schriesheim einen Unfall. Als er von der Robert-Bosch-Straße auf die B3 fahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 37-jährigen Opel-Fahrer, der auf der B3 in Richtung Weinheim unterwegs war und wegen der ausgeschalteten Ampel Vorfahrt hatte. Der Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Außerdem erlitt der Opel-Fahrer durch das Auslösen der Airbags ein Knalltrauma.

