Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Motorroller gestürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Montag bei einem Unfall in Borken erlitten. Der 17-Jährige war gegen 13.55 Uhr aus Richtung Innenstadt kommend in den Kreisverkehr Raesfelder Straße/Gildenstraße eingefahren und dabei aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt. Als der verletzte Borkener sein Fahrzeug aus dem Kreisverkehr schieben wollte, gab er ungewollt Gas. Daraufhin beschleunigte das Zweirad, fuhr über eine Hecke und blieb schließlich auf einem Radweg liegen. Der Jugendliche erlitt dabei weitere Verletzungen.

