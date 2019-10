Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Heidelberg: Warnung vor falschen Polizeibeamten und vermeintlichen Enkeln

Edingen-Neckarhausen/Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag kontaktierten vermeintliche Polizeibeamte bzw. Enkel fünf ältere Damen, die in Edingen-Neckarhausen und in den Heidelberger Stadtteilen Pfaffengrund und Handschuhsheim wohnhaft sind. Zum einen gaukelten die männlichen Anrufer den Frauen das Vorliegen eines Haftbefehls vor, zum anderen gaben sich die Anrufer als deren Enkel aus, die für einen Autokauf dringend Bargeld benötigten. In allen Fällen ließen sich die Frauen nicht weiter auf die Gespräche ein und beendeten die Telefonate. Zu weiteren Anrufen bzw. Schäden kam es nicht.

Beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch Personen gegenüber, deren Stimme Sie nicht kennen. Stellen Sie gezielte Fragen.

Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über Besitzverhältnisse und beenden Sie umgehend die Gespräche.

Alarmieren Sie die Polizei unter 110.

Wer Opfer eines falschen Polizeibeamten oder anderer Trickbetrügereien geworden ist, sollte dies auf jeden Fall der Polizei melden.

Auf die Möglichkeit einer kostenfreien Beratung durch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim unter Tel.: 0621/174-1212 wird zudem hingewiesen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell