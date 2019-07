Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit dem Zug unerlaubt nach Deutschland

Zittau (ots)

Eine 33-jährige Weißrussin wurde durch Beamte des Bundespolizeirevier Zittau am 14. Juli 2019 am Bahnhof in Zittau kontrolliert. Kurz zuvor kam die Frau mit dem Zug aus Tschechien am Bahnhof an. Sie wies sich mit einem weißrussischen Reisepass und einem tschechischen Aufenthaltstitel aus. Beides war auch noch zeitlich gültig, jedoch war der Aufenthalt der Frau im Schengengebiet auf insgesamt 75 Tage beschränkt. Nachdem die Beamten die Stempel im Reisepass überprüften stellten sie fest, dass die Frau die 75 Tage Aufenthaltsdauer überschritten hat. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die 33-Jährige an die Tschechischen Behörden übergeben.

