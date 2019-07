Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sachbeschädigungen am Bahnhof Bischofswerda

Bischofswerda (ots)

Bislang unbekannte Täter begingen in den Morgenstunden des 12. Juli 2019 am Bahnhof in Bischofswerda mehrere Sachbeschädigungen. So wurde ein Mülleimer am Bahnsteig 2 aus der Verankerung gerissen und mehrere Graffiti in einer Gesamtgröße von ca. 6 qm quer über den ganzen Bahnhof geschmiert. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche die Taten beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell