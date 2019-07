Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt und dabei Drogen gefunden

Zittau (ots)

Einen 30-jährigen Polen kontrollierten Beamte des Bundespolizeirevier Zittau am 08. Juli 2019 in Hagenwerder. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Görlitz wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht wurde. Bei der Durchsuchung der Person wurde in seiner Geldbörse ein Cliptütchen mit kristalliner Substanz gefunden. Er gab zu, dass es sich um Crystal Meth handelt.

Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1574,65 EUR konnte er zwar bezahlen und umging somit einem Gefängnisaufenthalt, einer weiteren Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz allerdings nicht.

