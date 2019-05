Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eigentumsdelikte

Vogelsbergkreis (ots)

Auto aufgebrochen

Grebenhain - Ein Blaupunkt Auto Radio mit CD-Player, Lautsprecher und zwei Türlautsprechern stahlen Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.5.) aus einem Pkw, der in der Kreuzstraße in Crainfeld abgestellt war. Um an ihre Beute zu gelangen, drückten sie mit einem Werkzeug die Fahrertür zur Seite und betätigten den Entriegelungsknopf. Der Wert der Beute beträgt etwa 250 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Diebe im Baucontainer

Alsfeld - Von einer Baustelle an der Bundesstraße 62 stahlen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.5.) eine Rüttelplatte im Wert von etwa 15.000 Euro. Die Diebe brachen zuvor mehrere Container auf und durchsuchten diese ohne etwas zu stehlen. Danach entwendeten sie zielgerichtet die vor einem der Container abgestellte Rüttelplatte.

Einbrecher auf dem Campingplatz

Flensungen - Auf einem Campingplatz in der Straße Am Rain in Mücke brachen Unbekannte zwischen dem Sonntag (19.5.) und Donnerstag (23.5.) in eine Gartenhütte ein. Sie brachen in Abwesenheit der Eigentümer die Zugangstür auf und betraten die Innenräume. Ob sie etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

