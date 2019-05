Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden/Personenschaden am Sonntag.26.05.2019, um 16:05 Uhr in 36115 Hilders Dietges, Zufahrt zur Enzianhütte

Am Sonntag, den 26.05.2019, gegen 16:05 Uhr, fuhr eine Gruppe von vier jugendlichen Kradfahrern von der Enzianhütte in Richtung Dietges. Ihnen kam ein dunkler VW Tiguan entgegen, der die Fahrbahn mittig befuhr. Da die Bankette für die Kradfahrer ausgewaschen war, konnten diese nicht nach rechts ausweichen, einer von ihnen, ein 16 jähriger aus Hünfeld, kam auf dem Schotter bremsend zu Fall und verletzte sich, am Krad entstand Sachschaden. Der Pkw-Fahrer kam kurz darauf wieder von der Enzianhütte zurückgefahren, konnte aber durch die Jugendlichen nicht angehalten werden. Vom Kennzeichen konnten sie sich nur KG-JO merken. Hinweise zu dem Pkwfahrer bitte an die Polizeistation Hilders unter 06681 96120.

