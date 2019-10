Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kindergarten

Bild-Infos

Download

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in einen Kindergarten an der Wilhelm-Kattwinkel-Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Hintertür aus dem Rahmen und durchsuchten das gesamte Gebäude. Im Büro brachen sie sämtliche Schränke und Schreibtisch auf. Wie so oft, ist der Sachschaden höher als die Beute. Auf Musik müssen die Kinder zunächst verzichten: Der oder die Einbrecher verschwanden mit einer Musikanlage samt Mischpult, Lautsprechern und Mikrofon. Außerdem nahmen sie kleinere Mengen Bargeld, zwei Geschenkgutscheine und Karten fürs Hallenbad mit. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht rund um den Kindergarten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollten sich melden unter Telefon 9099-0.

