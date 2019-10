Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 220 Trecker auf dem Rückweg durch den Kreis begleitet

Märkischer Kreis (ots)

Nach der Demonstration in Bonn unter dem Titel "Agrarpaket/Land schafft Verbindung, wir rufen zu Tisch" bewegte sich ein stellenweise mit 220 Traktoren besetzter Konvoi vom Veranstaltungsort in Richtung Osnabrück. Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hat die Begleitung des Konvois um 19.44 Uhr in Meinerzhagen übernommen und über Schalksmühle (B54), Heedfelder Landstraße, Nachrodt-Wiblinwerde, Nachrodt (B236), Oestrich, Dröschede, Iserlohn-Sümmern nach Menden-Langschede (B233) begleitet. Dort hat um 23.25 Uhr die Nachbarbehörde aus dem Kreis Unna übernommen. Zu diesem Zeitpunkt gehörten noch 106 Traktoren dem Konvoi an. Die Fahrt verlief störungsfrei.

