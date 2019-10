Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe plündern Baustelle

Halver (ots)

Unbekannte haben am Wochenende eine Straßenbaustelle an der Zufahrt zur Nonnen Ennepe bzw. Büchen regelrecht geplündert. Sie transportierten 17 Bauzäune, diverse Zaunfüße, Sperrschilder, Warnleuchten, Umleitungsschilder, Stangen und Balken ab. Die Nebenstraße zweigt von der B 229 ab. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Tel. 9199-0.

