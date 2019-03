Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Wohnungseinbruch

Wettringen (ots)

In der Schillerstraße gelangten unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (02.03.), 21 Uhr, und Sonntag, 12.45 Uhr. Im Haus durchwühlten die Täter alle Räume. Zeugen, die Hinweise gegeben können, werden gebeten sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

