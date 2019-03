Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Gaststätte

Altenberge (ots)

Am Samstagmorgen (02.03.), gegen 6.00 Uhr, ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Kirchstraße eingebrochen. Mit einem Stein schlug der Täter ein Loch in eine Scheibe und gelangte dann in die Räume. Dort entwendete er eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

