Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigungen an KFZ

Ibbenbüren (ots)

In der Brunnenstraße ist am Wochenende ein Auto an mehreren Stellen zerkratzt worden. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (01.03.) und Sonntag, 13.00 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

