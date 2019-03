Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Wohnungseinbruch

Lengerich (ots)

Am Samstag (02.03.) gelangten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 21.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Haydnstraße. Die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und verschafften sich so Zugang zu dem Haus. Zeugen, denen in dem Bereich etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

