Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, falsche Polizeibeamte rufen an und sind in zwei Fällen erfolgreich

Ibbenbüren (ots)

Vorsicht geboten Zahlreiche Anrufe von falschen Polizisten sind in der vergangenen Woche wieder in Ibbenbüren und der näheren Umgebung getätigt worden. Die angeblichen Polizisten bzw. Kriminalbeamten behaupteten, dass wahrscheinlich bei den Angerufenen eingebrochen wird. Die falschen Polizisten wollten daher Bargeld oder die Wertsachen "in Sicherheit bringen". Nach jetzigem Stand beendeten fast alle Bürgerinnen und Bürger das Gespräch sehr schnell wieder. In zwei Fällen ist es den Tätern jedoch gelungen, einen größeren fünfstelligen Geldbetrag zu erbeuten. Die Polizei warnt ausdrücklich weiterhin vor dieser Masche. Ihre Empfehlung: Gehen Sie nicht auf derartiger Gespräche ein! Legen Sie auf! Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Auch dann nicht, wenn die Personen von den "Verwandten/Polizisten" zu ihnen geschickt worden sind, um Geld abzuholen. Lassen Sie niemals Fremde in ihr Haus/ihre Wohnung.

