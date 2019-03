Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Ladbergen, Rheine, Einbruchsdelikte

Greven, Ladbergen, Rheine (ots)

Ort: Greven, Schützenstraße, Wohnhaus Zeit: Mittwoch, 27.02.2019, 07.00 Uhr bis 28.02.2019, 11.00 Uhr Unbekannte wollten in das freistehende Einfamilienhaus einsteigen. Mehrere Schäden durch ein Hebelwerkzeug wurden an einem Fenster festgestellt. Es gelang nicht, dieses zu öffnen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Ladbergen, Pastorat, Wohnhaus Zeit: Mittwoch, 27.02.2019, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 09.00 Uhr Unbekannte brachen an dem Einfamilienhaus die Terrassentür auf. In den Räumen wurden verschieden Schränke durchsucht. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte unter TELEFON 05481/9337-4515.

Ort: Rheine, Overbergstraße, Gebetshaus Zeit: Mittwoch, 27.02.2019, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 28.02.20219, 12.00 Uhr Die Eingangstür wurde aufgebrochen und die Räume betreten. Es wurde offenbar nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweis bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Engernstraße, Gartengebäude Zeit: Mittwoch, 27.02.2019, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 28.02.2019, 16.49 Uhr Unbekannte öffneten die Gartentür und gelangten dann zu einer Gartenlaube, die sie aufbrachen. Hier entwendeten sie einen Werkzeugkoffer zwei, Maschinen (Schrauber und Säge) sowie ein Radio. Der Wert liegt bei etwa 1.200 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

