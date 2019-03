Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruchdiebstahl

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (01.03.), zwischen 18.25 und 23.30 Uhr, am Dahlienweg über ein Fenster in ein Gästezimmer eines Einfamilienhauses eingestiegen. Die Täter durchsuchten alle Räume und durchwühlten teilweise die Zimmer. Im Keller des Hauses befanden sich 5 Tresore mit Waffen, Munition und Schmuck. Den Tresor mit dem Schmuck nahmen die Täter mit. Einen anderen brachen sie auf. Die anderen Tresore versuchten sie aufzubrechen, scheiterten aber. Die Täter flüchteten durch den Garten. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

