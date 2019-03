Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Auf der Straße "Neue Stiege" in Mesum hat sich am Sonntagabend (03.03.), gegen 20.15 Uhr, ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein Zeuge hatte kurz vorher einen Sturz wahrgenommen und den 49-Jährigen gefunden. Der Radfahrer ist vermutlich gestürzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil er augenscheinlich unter Alkoholeinfluß stand, ist eine Blutprobe entnommen worden.

