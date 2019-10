Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe auf Baustelle im MK-Gewerbepark Rosmart

Altena (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag auf die Baustelle des neuen Feuerschutz- und Rettungsdienst-Zentrums im Märkischen Gewerbepark Rosmart eingedrungen. Die Mitarbeiter des Bauunternehmens bemerkten den Einbruch am Montagmorgen, als sie zur Arbeit zur Rosmarter Allee kamen.

Zunächst hatten die ungebetenen Gäste den Zaun um das Gelände geöffnet, dann brachen sie Baucontainer auf. Sie entwendeten eine große Menge an professionellen Werkzeugmaschinen wie Motorsägen, Messgeräten, Lampen und Ladegeräte. Die unbekannten demontierten auch die Webcam, mit der die Baustelle überwacht wurde. Die Kamera lieferte das letzte Bild um 23.50 Uhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die eventuell am Sonntagabend kurz vor Mitternacht Fahrzeuge an der Rosmarter Allee beobachtet haben. Hinweise bitte an die Altenaer Polizei unter Telefon 02352/9199-0.

